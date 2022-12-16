Кёрби заявил, что новый пакет военной помощи США Украине будет включать средства ПВО

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кёрби сообщил, что следующий пакет военной помощи Украине будет включать средства ПВО, сообщает Reuters.

Во время виртуальной встречи с журналистами Кирби прокомментировал слова главнокомандующего украинской армией генерала Валерия Залужного, который в интервью The Economist заявил, что россияне готовят новое наступление и могут снова атаковать Киев.

Отметил, что хотя США внимательно следят за передвижениями российских войск по Украине, но не видят никаких сигналов о том, что они готовят атаку на Киев в ближайшее время.

Кирби также подтвердил, что администрация США готовит новый пакет военной помощи для Украины, хотя объявить об этом пока не может. Он добавил, что это будут средства ПВО, но отказался подтвердить сообщения СМИ о том, что это будет система ПРО Patriot.