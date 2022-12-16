Литва подписала контракт с США на покупку РСЗО HIMARS с ракетами дальностью 300 км

Литва закупит восемь реактивных систем залпового огня HIMARS. Соглашение с США уже подписано, а первые поставки оружия запланированы на 2025 год, пишет Delfi.lt.

Министерство обороны Литвы сообщает, что это крупнейшая закупка военной техники в истории страны.

Стоимость РСЗО HIMARS составит 495 миллионов долларов. Соглашение подписал сегодня в США министр Арвидас Анушаускас, который подчеркнул, что это оружие коренным образом изменит возможности литовских вооруженных сил.

Помимо присутствия американских войск в Литве, это будет одним из важнейших элементов сдерживания апотивника.

Помимо закупки систем HIMARS, сделка также включает поставку в Литву боевых и учебных ракет, в том числе ракет с дальностью 300 км. Кроме того, США также должны обеспечить обучение персонала, средства для обслуживания вооружений, а также установку и интеграцию с системами НАТО.