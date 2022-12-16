Платини отказался от приглашения на финальный матч ЧМ 2022: Франция-Аргентина

Легенда мирового футбола, №10 французской сборной Мишель Платини, не сможет присутствовать на финале Франция-Аргентина в воскресенье, сообщил канал Европа-1.

В сообщении говорится, что Платини проигнорировал приглашение от президента Франции Макрона.

Футбольные эксперты отмечают, что бывший глава УЕФА, хотя и был оправдан во время судебного процесса против международной футбольной организации, но не хотел бы встречаться со старыми знакомыми в Катаре.

Эммануэль Макрон будет присутствовать на стадионе Лусаил, чтобы поддержать французскую команду в это воскресенье.