Байден пообещал в скором времени объявить о поставках ПВО Украине.

Президент США Джо Байден пообещал Украине поставки систем противовоздушной обороны.

Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут получить от Соединенных Штатов зенитно-ракетные комплекс, об этом рассказал Джо Байден.

На вопрос журналиста о том, будет ли Вашингтон поставлять Украине системы ПВО, глава Белого Дома пообещал рассказать об этом в ближайшее время.

"Вы услышите через несколько минут", - ответил глава государства журналисту, не приводя подробностей. ;