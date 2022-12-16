Байден пообещал в скором времени объявить о поставках ПВО Украине.
2022-12-16 22:28
Президент США Джо Байден пообещал Украине поставки систем противовоздушной обороны.
Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут получить от Соединенных Штатов зенитно-ракетные комплекс, об этом рассказал Джо Байден.
На вопрос журналиста о том, будет ли Вашингтон поставлять Украине системы ПВО, глава Белого Дома пообещал рассказать об этом в ближайшее время.
"Вы услышите через несколько минут", - ответил глава государства журналисту, не приводя подробностей. ;
Опубликовано: Николай Скира