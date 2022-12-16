Евросоюз ввел новые санкции против России, под них попали политики и Роскомнадзор

Официальный журнал ЕС опубликовал очередные санкционные списки в рамках введения нового пакета антироссийских санкций.

В этот список попали все виды Вооруженных сил России, а также Роскомнадзор, который обвинили в применении цензуры к независимым СМИ.

Санкции распространяются на вице-премьера Татьяну Голикову, министров юстиции, культуры, природных ресурсов, просвещения, науки, труда и МЧС.

В санкционный список внесены 20 членов Госдумы, 22 члена Совета Федерации, вице-премьеры Алексей Оверчук и Виктория Абрамченко.