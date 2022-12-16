BBC: Сунак проведёт аудит для оценки влияния военной помощи Британии на ход СВО РФ на Украине
2022-12-16 23:17
Британский премьер Риши Сунак поручил провести аудит, который оценит влияние военной помощи Лондона на ход спецоперации.
16 декабря британский телеканал BBC, со ссылкой на осведомлённый источник, сообщил о том, что премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак распорядился провести аудит, который оценит влияние британской военной помощи на специальной военной операции России на Украине.
Источник BBC пояснил, что «речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили и что мы [власти Соединённого Королевства] получили на выходе», после снабжения Украины оружием и обучения бойцов ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко