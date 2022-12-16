BBC: Сунак проведёт аудит для оценки влияния военной помощи Британии на ход СВО РФ на Украине

Британский премьер Риши Сунак поручил провести аудит, который оценит влияние военной помощи Лондона на ход спецоперации.

16 декабря британский телеканал BBC, со ссылкой на осведомлённый источник, сообщил о том, что премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак распорядился провести аудит, который оценит влияние британской военной помощи на специальной военной операции России на Украине.

Источник BBC пояснил, что «речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили и что мы [власти Соединённого Королевства] получили на выходе», после снабжения Украины оружием и обучения бойцов ВСУ.