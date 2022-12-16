Телеканал «Дождь» выселяют из студии в Латвии

Латвийская TV3 приняла решение выселить телеканал «Дождь» из студии в Риге.

Медийная группа Латвии TV3 Group, ранее предоставлявшая помещения телеканалу "Дождь" на правах аренды, решила разорвать соглашение, сообщает Apollo.

В компании пояснили, что редакция телеканала должна освободить помещения в январе. Решение было принято в связи с многочисленными нарушениями в работе канала, которые выявил Национальный совет по электронным медиа Латвии.

Вопрос об аннулировании рабочих виз сотрудников "Дождя", после лишения телеканала права вещать в европейских кабельных сетях остается открытым.