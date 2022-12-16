Памятник поэту «золотого века русской поэзии» Александру Пушкину снесли в городе Днепропетровске.

16 декабря информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что в городе Днепропетровске демонтировали памятник классику русской литературы Александру Пушкину, которого украинские чиновники объявили неугодным киевскому режиму «носителем имперской культуры».

Ранее памятники Пушкину, который считается основоположником современного русского литературного языка снесли в украинских Черновцах, Житомире, Кременчуге, Харькове и Тульчине.