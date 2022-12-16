WSJ: в начале спецоперации Кадыров получил приказ убить Зеленского

The Wall Street Journal пишет, что в начале спецоперации Путин поручил Кадырову убить Зеленского. Издание ссылается на свои источники в СБУ и украинской разведке.

По информации WSJ, перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым была поставлена задача по захвату правительственных кварталов Киева.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, которые приводит издание, приказ об убийстве Зеленского Кадыров рассматривал как бонус.

Представители украинской разведки утверждают, что такие приказы Кадыров получил от Владимира Путина за три недели до начала спецоперации.