Глава МО РФ Шойгу поздравил стратегических ракетчиков с Днём РВСН

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём РВСН.

17 декабря пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале сообщила о том, что глава ведомства Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Ракетных войск стратегического назначения.

Шойгу отметил, что на протяжении своей истории РВСН надежно стоят на страже интересов Родины, вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности России, а также пожелал стратегическим ракетчикам крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов на благо Отечества.