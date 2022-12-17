Зеленский заявил, что его призывают сесть за стол переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «некоторые» призывают его сесть за стол переговоров с Россией.

17 декабря действующий президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что «некоторые» призывают его возобновить переговоры с Россией для мирного урегулирования украинского конфликта, однако он «не видит предмета для разговора».

Зеленский также высказал своё мнение о том, что разговор президента Франции Эмманюэля Макрона с российский лидером Владимиром Путиным не принесёт какие-либо результаты.