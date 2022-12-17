Санду поддержала приостановку вещания русскоязычных каналов в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду выразила поддержку прекращению вещания русскоязычных каналов в республике.

17 декабря президент Республики Молдова Майя Санду в своих социальных сетях сообщила о том, что всецело поддерживает решение чрезвычайной комиссии приостановить вещание русскоязычных каналов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV в стране.

Санду пояснила, что поддерживает приостановку вещания данных каналов исходя из того, что «защита национального информационного пространства – важный шаг по предотвращению попыток дестабилизации, запущенных людьми, подпадающими под международные санкции».