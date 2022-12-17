Зеленский: диалог Макрона с Путиным бесполезен

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI рассказал, что его призывают сесть за стол переговоров с Россией.

При этом он отметил, что не видит предмета для таких переговоров. Он также заявил о бесполезности диалога Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным.

Накануне Зеленский заявил, что главным условием начала мирных переговоров является отвод российских войск к границам 1991 года.

Он высказался против замораживания конфликта и сказал, что сейчас нельзя оставить все, как есть.