Президент ФИФА считает недопустимыми акции протеста на футбольном поле

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что игрокам не следует устраивать акции протеста на футбольном поле.

Он отметил, что у болельщиков должна быть возможность отвлечься от своих проблем и насладиться футболом.

Инфантино сказал, что каждый футболист может выражать свое мнение любы способом, но только вне поля.

Ранее игроки немецкой сборной перед матчем с Японией закрыли рты руками в знак протеста против запрета ЛГБТ-повязок, установленного ФИФА.