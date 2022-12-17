NASA запустило спутник для предсказания наводнений и засух

NASA запустило спутник под названием SWOT, который будет исследовать гидросферу Земли.

Аппарат уточнит карту рек, озер, океанов, будет измерять уровень моря, обследовать водоеы при помощи радара.

Размеры спутника сравнимы с легковым автомобилем. Он исследует течения и водовороты в океане.

Ожидается, что аппарат поможет понять движение береговой линии, скорость повышения уровня воды, а также предсказать засухи или наводнения.