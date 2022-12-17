NASA запустило спутник для предсказания наводнений и засух
2022-12-17 02:25
NASA запустило спутник под названием SWOT, который будет исследовать гидросферу Земли.
Аппарат уточнит карту рек, озер, океанов, будет измерять уровень моря, обследовать водоеы при помощи радара.
Размеры спутника сравнимы с легковым автомобилем. Он исследует течения и водовороты в океане.
Ожидается, что аппарат поможет понять движение береговой линии, скорость повышения уровня воды, а также предсказать засухи или наводнения.
Опубликовано: Светлана Репина