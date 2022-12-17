К Венгрии присоединилась еще одна страна ЕС, не желающая поставлять оружие на Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Мальта придерживается той же позиции, что и его страна, отказываясь поставлять оружие на Украину.

Два государства сошлись во мнении по новой системе голосования в Евросоюзе. Оба они не поддерживают эту систему.

Сийярто отметил, что речь идет о системе, согласно которой решения принимаются не всеми членами ЕС, а большинством.

По его мнению, Брюссель должен уважительно относиться к суверенным государствам, независимо от их размера.