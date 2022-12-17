Дюжев хочет сыграть Космоса из «Бригады» 20 лет спустя

Дмитрий Дюжев рассказал журналистам, что хотел бы сыграть роль Космоса из «Бригады» 20 лет спустя.

По его мнению, это был бы уже другой герой, поскольку любой ранее сыгранный персонаж должен быть проанализирован.

При этом Дюжев отметил, что о продолжении сериала «Бригада» речь не идет.

Он отметил, что это законченная история. Сценарист и режиссер Алексей Сидоров снял ее как поучение людям, которые не задумываются о будущем.