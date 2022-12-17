В США при посадке разбился новейший истребитель F-35B

Опасная авария произошла на военной авиационной базе в американском штате Техас.

Пилоту истребителя F-35B пришлось катапультироваться после неудачной попытки приземления. Любительская видеозапись этого события распространилась в американских СМИ.

Изначально не было никаких признаков того, что авария случится. Однако когда истребитель коснулся посадочной площадки, он начал вращаться и наклоняться на правый бок.

Когда пилот решил катапультироваться, из носовой части F-35B Lightning II начал идти дым.

По данным американских СМИ, с пилотом ничего не случилось. В свою очередь, производитель машины Lockheed Martin объявил о проведении расследования.