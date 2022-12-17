Норвежской актрисе грозит три года тюрьмы за отрицание мужчин-лесбиянок

Норвежской актрисе грозит три года тюрьмы за то, что она написала в соцсети, что мужчины не могут быть лесбиянками.

Утверждается, что Тонье Гевджон разжигала ненависть к активистке Кристин Джентофт, трансгендерной женщине, которая называет себя "матерью-лесбиянкой".

17 ноября кинопродюсеру и актрисе Тонье Гевджон сообщили, что она находится под следствием из-за своих комментариев в соцсети. Пост был адресован норвежской активистке Кристин Джентофт.

Активистка ранее обвинила другую женщину, Кристину Эллингсен, в трансфобии за аналогичное заявление. Эллингсен также находится под следствием и ей грозит три года тюрьмы.

Актриса заявила, что намеренно разместила свой пост, чтобы привлечь внимание к законам Норвегии о разжигании ненависти.

В 2020 году в Уголовный кодекс Норвегии была внесена поправка.

"Гендерная идентичность и гендерное самовыражение" затем попали под защиту от разжигания ненависти. Лица, признанные виновными в использовании языка ненависти, могут быть оштрафованы или лишены свободы на срок до года за частные высказывания и до трех лет лишения свободы за публичные комментарии.

Норвежские активисты организации по защите прав женщин, представителем которой является Эллингсен, говорят, что поправка подрывает свободу слова и самовыражения в стране.