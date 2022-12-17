NYT: ФСБ рекомендует российским СМИ цитировать американский телеканал Fox News

The New York Times утверждает, что ФСБ высылает в СМИ электронные письма, в которых рекомендует цитировать китайские медиа и американский телеканал Fox News.

Как пишет издание, некоторое время назад в их руки попала переписка сотрудников Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). По их информации, российские журналисты получали указания прямо от ФСБ и Минобороны России о том, что говорить в эфире, а также о том, какие видео использовать, сообщает The New York Times.

Издание пишет, что ФСБ присылает в редакцию конкретные видеоролики, фрагменты передач, высказывания и цитаты для использования в эфире. ФСБ также предлагает СМИ ссылаться на американскую станцию ​​Fox News, а также предлагают использовать цитаты из китайских СМИ.

Звезда Fox News Такер Карлсон критикует санкции США против России, утверждая, что они укрепят российско-китайский союз и ослабят доллар США и экономику. Он также утверждает, что Соединенные Штаты находятся в состоянии войны с "величайшей ядерной державой мира".