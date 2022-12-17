Индия провела испытания баллистической ракеты, способной нести ядерную боеголовку

Индия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V, способной нести ядерные боеголовки. По данным индийских властей, дальность полета ракеты составляет более 5000 км.

По сообщениям телеканала "Аль-Джазира", испытания были проведены в четверг, 15 декабря. Пралхад Джоши, министр по делам парламента Индии, заявил, что ракета Agni-V была запущена с острова Абдул Калам. По его словам, дальность полета ракеты превышает 5,4 тыс. км.

Сайт indiatimes.com со ссылкой на Министерство обороны Индии, сообщил, что пуск ракеты был частью плановых испытаний и это был восьмой полет ракеты. Впервые она была испытана в 2012 году. Портал указывает вслед за индийским министерством, что испытания ракеты соответствуют оборонной политике страны.

"Аль-Джазира" указывает, что испытание проводилось во время напряженности в отношениях между Индией и Китаем. 9 декабря вспыхнули столкновения в районе Таванг восточного гималайского штата Аруначал-Прадеш. Этот район находится под контролем Индии, но Пекин по-прежнему претендует на него.

Как сообщает Reuters, на одной из местных вершин произошла стычка между военными. Несколько человек получили ранения.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на пресс-конференции после инцидента заявил, что ситуация на границе "в целом стабильна". Министр иностранных дел Индии заявил, что отношения с Китаем не могут нормализоваться без мира на границе.