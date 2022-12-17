Венгрия заморозила российские активы на 870 млн евро

Еврокомиссия обнародовала данные, из которых делает вывод, что российские активы на сумму 870 млн евро были заморожены в Венгрии, сообщает венгерская газета Nepszava.

До сих пор эта сумма составляла всего 3 тысячи евро. Уровень замороженных активов высок даже по стандартам ЕС.

Как сообщает Nepszava со ссылкой на последнее заявление Еврокомиссии, в Италии было заморожено 2,3 млрд евро, в Германии - 2,2 млрд и в Австрии - почти 1,8 млрд евро российских и частично белорусских активов. В свою очередь, в Болгарии эта сумма составила 11,3 млн евро, в Чехии — 10,8 млн евро, а в Словакии — 4,9 млн евро.

Издание предполагает, что внезапное увеличение российских активов, замороженных в Венгрии, может быть связано с переговорами Будапешта о разблокировке средств ЕС для Венгрии.

Общая сумма российских активов, замороженных в странах-членах ЕС, на данный момент составляет около 19 миллиардов евро. В конце ноября Еврокомиссия предложила использовать их для финансирования ущерба, понесенного Украиной в результате конфликта с Россией.