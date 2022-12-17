Ученые выяснили, что коронавирусом можно заразиться даже от умершего

Коронавирус стал для нас обыденной реальностью, однако по нему до сих пор ведутся исследования и ученые то и дело открывают что-то новое. На этот раз заметили, что COVID-19 можно заразиться от умершего человека. Как такое возможно?

Как сообщает New York Times со ссылкой на исследования, проведенные медицинским центром Гамбург-Эппендорф в Германии и университетом Тиба в Японии, заразиться короновирусом можно даже от умершего человека, который ранее страдал от него.

Немецкие исследователи зафиксировали следы COVID-19 в трупах людей даже через 17 дней после смерти. Кроме того, японские ученые установили, что значительное количество вируса хранится в трупах животных.

В статье говорится: "Как и в зомби-хорроре, коронавирус может сохраняться в телах инфицированных пациентов даже после смерти". Ученые также отмечают, что риск распространения вируса от живого пациента намного выше, чем потенциальное заражение вирусом от трупа.

Коронавирус передается воздушно-капельным или контактным путем, при этом время от попадания в организм до появления симптомов составляет от 2 до 14 дней. Первые симптомы обычно появляются через 5-7 дней, а период, когда он наиболее заразен для окружающих, наступает за 1-3 дня до появления симптомов.

Тедрос Аданом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, сообщил, что по крайней мере 90 % населения Земли уже выработали иммунитет к вирусу. Согласно официальной статистике, в мире зафиксировано почти 660 миллионов случаев заболевания коронавирусом, при этом число летальных исходов превышает 6,6 миллиона.