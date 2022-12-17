Хорватия отказалась обучать украинских военных

Хорватские депутаты отклонили предложение присоединиться к миссии ЕС по поддержке украинской армии, сообщает ABC News.

Решению предшествовали многочасовые дебаты. Оппозиционные партии заявляют, что голосование было политическим и стало результатом разногласий между президентом и премьер-министром.

В течение двух лет в Хорватии смогли бы пройти обучение до 100 украинских военных. Таково было предложение ЕС, против которого выступил президент страны, одновременно верховный главнокомандующий вооруженными силами, заявив, что оно неконституционно.

Парламентское большинство могло решить, принимать его или нет. Из 107 депутатов в 151-местном парламенте, 97 проголосовали против. Как сообщает ABC News, президент страны Зоран Миланович открыто критиковал политику Запада в Украине. Он выступал за то, чтобы Хорватия оказывала Украине только гуманитарную помощь.

Миссия военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) была создана в октябре с целью предложить Украине различные формы поддержки и обучения со стороны стран ЕС. Хорватия должна была разместить в стране до 100 украинских солдат, а около 80 хорватских инструкторов могли отправиться за границу, чтобы помогать обучать украинцев в других странах ЕС.