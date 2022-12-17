Правительство Нидерландов требует, чтобы беженцы из Украины платили за места в приютах

Кабинет премьер-министра Нидерландов Марка Рютте требует, чтобы украинские беженцы платили за места в приютах.

Об этом говорится в информации, предоставленной парламентариям Министерством юстиции и безопасности.

"Учитывая нынешний ход конфликта, следует ожидать, что многие беженцы из Украины не вернутся в свою страну в ближайшее время, а их приток будет увеличиваться", - говорится в документе, предоставленном депутатам нижней палаты парламента министерством.



Ведомство напоминает, что в октябре этого года Европейская комиссия продлила действие Директивы о временной защите (RTB) до 4 марта 2024 года. Она дает беженцам из Украины право на получение медицинской помощи, на обучение несовершеннолетних детей и на работу.

Как добавляют в министерстве, предстоит изучить, могут ли беженцы из Украины содержать себя за счет собственных доходов.

Чиновники подсчитали, что в следующем году необходимо будет добавить 20 тысяч мест в городских приютах. В настоящее время их насчитывается 70 тысяч.