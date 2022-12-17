Минобороны РФ сообщило об увеличении срока срочной службы до двух лет

В России может быть увеличен срок прохождения срочной военной службы до двух лет.

В одном из репортажей на российском телевидении выступил подполковник Вооруженных сил России Фотин М.А. Он рассказал, что срок прохождения срочной службы в в армии будет увеличен сначала до полутора лет, а затем до двух.

По его словам, эта информация является официальной и исходит от военного комиссара Московской области России. Призванные весной уйдут в армию на 1,5 года, а осенью 2023 года - 2 года.

Также он добавил, что такие изменения, по его мнению, является адекватным ответом на вступление северных соседей России (Швеции и Финляндии) в альянса НАТО.