LCI: Зеленский признался, что некоторые страны призывают Киев к переговорам с РФ

Владимир Зеленский утверждает, что неоднократно получал предложение о начале мирных переговоров с Россией от союзных Киеву государств.

Днём субботы журналисты французского телеканала LCI обнародовали фрагмент интервью с Владимиром Зеленским, в котором украинский президент публично признал, что многие государства, в том числе ставшие партнёрами Украины после начала российской спецоперации, призывают администрацию Киева немедленно начать мирные переговоры с правительством России.

Зеленский утверждает, что не видит смысла в возобновлении переговорного процесса с Москвой и намерен продолжать боевые действия. Также Владимир Зеленский назвал бесполезными переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным.