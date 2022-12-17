Минобороны РФ: Весной 2023 года срок срочной службы увеличивается до 1,5 лет, а осенью - до 2 лет

Теперь российские "срочники" будут проходить службы в армии более длительный срок.

Из заявления военкома российского города Дмитров Михаила Фотина стало известно об увеличении сроков прохождения гражданами РФ срочной службы.

Подполковник Фотин заявил, что призванные весной 2023 года будут служить уже полтора года, а призванные осенью - уже два года.

"Что касается вопросов изменений в призыв в будущем, то есть информация официальная от военного комиссара Московской области, что весной будет переходный период. Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года — будут служить уже два года", - заявил Фотин.