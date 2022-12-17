Шольц: Берлин не откажется от переговоров с РФ несмотря на разногласия по Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц утверждает, что правительство Германии не будет обрывать контакты с Москвой, намереваясь оставить возможность для переговоров.

17 декабря немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала интервью с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который публично заявил, что он не намерен отказываться от возможности переговоров между Германией и Россией вопреки личным разногласиям с Владимиром Путиным в вопросе российской спецоперации на территории Украины.

По мнению Шольца, в настоящий момент важно сохранить любые контакты с официальной Москвой для возможности мирного диалога. Также Олаф Шольц выразил уверенность, что Германия и Россия могут возобновить сотрудничество после завершения украинского конфликта.