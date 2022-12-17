ZET: взорвавшийся в штабе полиции Польши гранатомёт ВСУ ввезли без контроля

Издание ZET утверждает, что украинский гранатомёт, который был передан штабу полиции Польши, попал на польскую территорию без осмотра пограничников.

17 декабря информагентство ZET сообщило, что переданный украинскими войсками главному коменданту полиции Польши Ярославу Шимчику использованный гранатомёт армии Украины был ввезён в польское государство без осмотра местный пограничников. Известно, что гранатомёт ВСУ попал в Польшу на поезде, ввиду чего пограничная стража не могла его досмотреть.

Накануне Шимчик заявил, что украинский гранатомёт взорвался в его кабинете, когда полицейский попробовал переставить его в другое место. Примечательно, что изначально данное оружие считалось уже использованным.