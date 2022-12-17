BALTNEWS: Запад сам попал в газовый капкан, который готовили для России

Информагентство BALTNEWS пишет о провалившемся плане Запада по давлению на Россию.

Страны Запада готовили для Российской Федерации "газовый" капкан, но сами же в него и попали. Об этом пишет информагентство BALTNEWS.

Из материала следует, что страны запада возмущены тем, что введенный потолок цен является слишком высоким.

Еврокомиссия якобы была уверена в том, что до максимально установленной цены дело даже не дойдет, но вот дело в том, это этот "потолок" получился выше той цены, которая платится за газ сейчас.