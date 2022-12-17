«Укрэнерго» заявило о дефиците в энергетике страны из-за обстрелов и непогоды

Компания "Укрэнерго" сообщило о существенном дефиците мощностей в энергосистеме Украины после недавних российских обстрелов.

17 декабря украинский энергетический концерн "Укрэнерго" обнародовал новый пресс-релиз, в рамках которого сообщил, что после девяти массированных ракетных атак со стороны России энергосистема Украины испытывает сильный дефицит мощностей. Также в компании отметили, что непогода в виде мокрого снега с дождём мешает полноценному восстановлению электроснабжения в украинском государстве.

Накануне фирма "Укрэнерго" объявила о чрезвычайной ситуации в Украине, сообщив, что после нового ракетного обстрела со стороны РФ выведены из строя свыше пятидесяти процентов объектов энергетики страны.