Комендант полиции Польши не знал, что ВСУ подарили ему рабочий гранатомёт

Главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик утверждает, что не знал о боеготовности подаренного ему украинской армией гранатомёта.

17 декабря главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик сообщил, что взрыв украинского гранатомёта в его личном кабинете произошёл в момент, когда он пытался переставить оружие в другое место. По словам Шимчика, гранатомёт выстрелил, однако сотрудник полиции ранее думал, что украинские военные передали ему отработанное орудие.

В новостном агентстве ZET отметили, что украинский гранатомёт не проходил осмотр погранслужбой во время ввоза в Польшу, поскольку из Украины его доставили на поезде.