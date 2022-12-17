Папа Римский отлучил от церкви обвиненного в сексуальном насилии известного священника

Проживающий в Риме известный священник-иезуит из Словении отец Марко Иван Рупник, отлучен от церкви, сообщил настоятель ордена иезуитов Артуро Марселино Соса Абаскаль.

Папа Франциск принял против него жесткие меры из-за обвинений в сексуальном насилии.

Священник-богослов и художник-мозаичник Марко Иван Рупник был обвинен несколькими монахинями в сексуальном и психологическом насилии. Папа отлучил его от церкви.

Настоятель ордена иезуитов спустя долгое время подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о наказании 68-летнего священника, пользующегося до сих пор большим уважением. Отец Артуро Соса Абаскаль сделал это, как отмечают СМИ в четверг на вопрос журналистов в связи с неясной ситуацией вокруг Рупника. Он признал, что наказание наложила Дикастерия вероучения, которая проанализировала выдвинутые против него обвинения.

С начала декабря иезуиты не давали ясности по поводу обвинений в адрес священника, который часто ездит по миру, и его приглашают на симпозиумы — как художника и специалиста по мозаике.

Орден, к которому принадлежит и сам Папа Франциск, в то же время признал, что ранее предоставленная им информация по этому поводу была неполной. Среди ватиканцев существует мнение, что дело всемирно известного словенского священника выявило слабость в рассмотрении и передаче обвинений в сексуальной сфере в подобном деле.