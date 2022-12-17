Минобороны Великобритании: Россия перенесла из Крыма в Краснодарский край место запуска дронов-камикадзе

Министерство обороны Великобритании сообщило в субботу, 17 декабря, что Россия перенесла место запуска по Украине иранских дронов-камикадзе из Крыма в Краснодарский край, сообщает Reuters.

По информации источника, это произошло как из-за проблем с логистикой, так и из-за опасений по поводу уязвимости Крыма для украинских атак.

"В последние дни наблюдается активизация российских ударов по критически важной национальной инфраструктуре Украины. Волны атак в основном состояли из крылатых ракет воздушного и морского базирования, но почти наверняка также включали поставленные Ираном беспилотные летательные аппараты (БПЛА), запущенные из Краснодарского края России", — говорится в ежедневном сводке разведки.

Сообщается, что БПЛА ранее запускались в основном из Крыма, и что изменение места запуска, вероятно, связано с опасениями России по поводу уязвимости Крыма для нападения со стороны ВСУ.

О информации британской разведки, России удобно доставлять дроны из места их вероятного производства в Астрахань.