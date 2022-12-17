Захарова: ЕС неспособен выбраться из замкнутого круга санкций против России

Представитель МИД РФ Мария Захарова утверждает, что страны Евросоюза не могут прекратить введение новых антироссийских санкций.

17 декабря спикер Министерства иностранных дел Мария Захарова дала оценку новости о решении Европейского союза ввести девятый антироссийской санкционный пакет. По мнению Захаровой, уже сейчас Брюссель попал в замкнутый круг санкций в отношении России, не в состоянии из него выбраться.

Мария Захарова отметила, что санкции Евросоюза в отношении Москвы всё больше вредят экономикам европейских стран и простым жителям региона, в то время как Россия от них не страдает.