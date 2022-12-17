Пентагон: представители инопланетных цивилизаций не посещали Землю

В Министерстве обороны США утверждают, что инопланетяне пока не прилетали на нашу планету с визитом.

В субботу заместитель министра обороны Соединённых Штатов Рональд Моултри, отвечающий за разведку и нацбезопасность, провёл очередной рабочий брифинг на полях Пентагона, где публично заявил, что американские разведчики не обнаружили следов нахождения инопланетян на планете Земля.

По данным Моултри, инопланетные создания ещё не посещали нашу планету, однако Минобороны США раскроет информацию о подобных инцидентах, если в Вашингтоне их зафиксируют.