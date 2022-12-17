Глава ЦРУ Бёрнс заявил о высоком риске конфликта из-за Тайваня в этом десятилетии

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс сообщил, что военный конфликт из-за тайваньского острова должен состояться до конца текущей декады.

17 декабря глава Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Уильям Бёрнс публично заявил, что в течение этого десятилетия с высокой долей вероятности начнётся война, причиной которой станут споры о территориальной принадлежности Тайваня, на владением которым претендует Тайвань.

По данным Бёрнса, глава КНР Си Цзиньпин поручил китайской армии подготовиться к войне за тайваньский остров к 2027 году. Директор ЦРУ уверен, что именно тогда китайские войска попробуют установить контроль над этой территорией.