Япония вооружается: Больше на армию за 5 лет потратят только США и Китай

Согласно плану, обнародованному японским правительством в пятницу, 16 декабря, Токио потратит 320 миллиардов долларов на оборону в течение пяти лет.

Это беспрецедентный рост военных расходов в послевоенной истории Японии. Формально по конституции, навязанной Японии Соединенными Штатами после войны, Японская империя является пацифистской страной.

Поскольку отношения Японии с Китаем ухудшаются, а угроза со стороны Поднебесной растет, японское правительство в дало добро на предложения, которые оно периодически обсуждало, по крайней мере, с 1956 года.

На пресс-конференции после публикации документов премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония должна идти в ногу с достижениями других стран в области ракетных технологий.

Этот шаг следует за годами усилий США, направленных на то, чтобы убедить Японию взять на себя больше ответственности за собственную оборону, особенно в качестве оплота против растущей военной мощи Китая и угроз Тайваню.

Деньги будут использованы для импорта ракет из Соединенных Штатов, таких как крылатые ракеты "Томагавк", которые могут достичь Северной Кореи и некоторых районов Китая.

Япония также планирует разработать собственное оружие, в том числе современные истребители, гиперзвуковые ракеты и боевые беспилотники. О некоторых планах закупки сообщают японские СМИ со ссылкой на министерство обороны страны.

Это самое большое изменение в оборонной политике Японии с тех пор, как в 2014 году правительство переосмыслило конституцию, которая позволила военным сражаться, чтобы защитить союзника, подвергшегося нападению.