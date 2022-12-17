Армия России ликвидировала 35 солдат ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военные уничтожили около 35 украинских солдат на Южно-Донецком участке фронта за сутки ведения спецоперации.

Пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине и освобождённых регионах РФ Игорь Конашенков уведомляет, что российские войска смогли уничтожить порядка 35-ти украинских военных на Южно-Донецком направлении. По данным Конашенкова, в ликвидации солдат ВСУ на данным участке фронта принимали участие российские пехота и артиллерия.

Также Игорь Конашенков отметил, что в ходе наступательной операции ВС РФ на Южно-Донецком направлении были уничтожены два украинских бронированных автомобиля.