Минобороны РФ: войска России уничтожили 4 станции «С-300» армии Украины
2022-12-17 15:36
За сутки ведения спецоперации российские военные смогли ликвидировать четыре радиолокационные станции комплекса "С-300", стоявших на балансе ВСУ.
17 декабря генерал-лейтенант вооружённых сил России Игорь Конашенков провёл дневной брифинг Министерства обороны РФ, в ходе которого публично заявил, что за сутки ведения активных боёв российские войска из числа артиллеристов нанесли огневое поражение четырём радиолокационным станциям украинских комплексов "С-300", произведённых ещё в Советском Союзе.
По данным Конашенкова, разведывательные установки для комплексов "С-300" на балансе украинской армии располагались в Запорожской и Днепропетровской областях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей