За сутки ведения спецоперации российские военные смогли ликвидировать четыре радиолокационные станции комплекса "С-300", стоявших на балансе ВСУ.

17 декабря генерал-лейтенант вооружённых сил России Игорь Конашенков провёл дневной брифинг Министерства обороны РФ, в ходе которого публично заявил, что за сутки ведения активных боёв российские войска из числа артиллеристов нанесли огневое поражение четырём радиолокационным станциям украинских комплексов "С-300", произведённых ещё в Советском Союзе.

По данным Конашенкова, разведывательные установки для комплексов "С-300" на балансе украинской армии располагались в Запорожской и Днепропетровской областях.