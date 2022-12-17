Минобороны РФ: войска России уничтожили 40 бойцов ВСУ на Купянском направлении

В Министерстве обороны России сообщили о ликвидации сорока украинских солдат в Харьковской области.

Вечером субботы генерал-лейтенант российской армии Игорь Конашенков провёл брифинг на полях Минобороны РФ, где рассказал, что за сутки ведения СВО войска России успешно атаковали позиции вооружённых сил Украины на Купянском участке фронта в Харьковской области, поразив соединения ВСУ в населённых пунктах Петропавловка и Тимовка.

Конашенков уведомляет, что по итогам атаки на пункты расположения украинских военных российские войска ликвидировали не менее сорока солдат ВСУ, один бронеавтомобиль и четыре обычные машины.