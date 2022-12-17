Илон Маск признался, что у него нет собственного дома

Американский предприниматель Илон Маск утверждает, что в его распоряжении нет собственного жилища.

Вечером субботы новый владелец мессенджера Twitter Илон Маск вступил в публичную дискуссию с американским музыкантом Джоном Ричем, который поинтересовался у основателя компаний Tesla и SpaceX, каковы будут его действия в случае, если агенты ФБР придут к Маску в дом с обыском.

В ответ Илон Маск публично заявил, что у него нет собственного дома, а своё нынешнее жильё он арендует, не имея намерений приобретать личную недвижимость в будущем.

Примечательно, что ранее ряд зарубежных информагентств сообщил о том, что правительство США может начать расследование в отношении Илона Маска после того, как он посоветовал властям Украины отказаться от претензий на Крым.