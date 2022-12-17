Кулеба: половина Киевской области осталась без электричества

Лидер администрации Киевской области Алексей Кулеба утверждает, что не менее половины населения региона не имеют доступа к электроэнергии.

17 декабря возглавляющий областную военную администрацию Киева и области Алексей Кулеба написал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что после нового российского ракетного обстрела более половины населения Киевщины лишены доступа к электричеству из-за дефицита энергетических мощностей в размере 50-ти процентов по всей стране.

Кулеба отметил, что из-за обилия мокрого снега с дождём энергетики Украины испытывают трудности с ликвидацией последствий ракетного удара со стороны России.