Пожар на складе во Владивостоке распространился на 1000 квадратных метров

17 декабря на одном из складов на территории Владивостока начался крупный пожар, о чём сообщили отечественные СМИ.

Вечером 17 декабря ряд российских Telegram-каналов новостной направленности сообщили о том, что группе складов во Владивостоке началось сильное возгорание, в результате которого площадь пожара охватила более тысячи квадратных метров складских помещений.

Российские СМИ сообщают о том, что на месте открытого горения уже работают профильные спасательные службы, которые пытаются локализовать пожар для его дальнейшего тушения. Также журналисты подчёркивают, что информация о раненых или погибших во Владивостоке в МЧС пока не обнародована.