Российские военные сорвали контрнаступательную операцию украинской армии в Донецкой Народной республике.

В субботу пресс-секретарь Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков сообщил, что армия Украины предприняла попытку контрнаступления недалеко от городов Опытное и Бахмутское в ДНР, однако российские военные пресекли попытку ВСУ продвинуться вглубь собственных позиций в регионе.

Конашенков утверждает, что в результате действия российской артиллерии при срыве контратаки украинских военных было уничтожено 30 солдат ВСУ.