Минобороны РФ назвало ложью заявление военкома Фотина об увеличении длительности срочной службы

Министерство обороны России прокомментировало заявление подполковника Фотина.

Сегодня, 17 декабря, в сети появилось видео, на котором военный комиссар Михаил Фотин заявил о том, что в России будет увеличена продолжительность прохождения срочной службы в армии.

По его словам, пришедшие на службу весной 2023 года будут служит 1,5 года, а те, кто попадает под осенний призыв - уже два года.

На это заявление отреагировало министерство обороны Российской Федерации. Там заявили, что увеличивать сроки срочной службы не планируется.

"Минобороны опровергает наличие планов по увеличению срочной службы до двух лет", - пишет Московский Комсомолец.