Гражданин Великобритании Энтони Гарнетт возобновил романтические отношения с украинской беженкой Софией Каркадым, ради которой бросил жену и двоих детей после 10 лет брака.

Газета Daily Mail уведомляет, что британец Энтони Гарнетт, который ранее бросил украинскую мигрантку Софию Кардкадым, восстановил с ней любовные отношения, приехав за девушкой в деревню рядом со Львовом. Гарнетт признаётся, что после того, как выгнал Каркадым из дома в присутствии полиции, он продолжил питать к ней чувства и общался с украинской по видеосвязи.

Примечательно, что Энтони Гарнетт, бросивший ради Софии Каркадым жену и двух собственных детей, также потеряв работу, ранее пожаловался полицейским на то, что украинка напала на него с ножом, за что он выгнал её из дома.