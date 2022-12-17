ВВС Греции пытались перехватить самолёты Турции во время миссии НАТО NEXUS ACE

В Министерстве обороны Турции утверждают, что греческие самолёты пытались перехватить турецкие истребители в ходе военной миссии Североатлантического альянса.

Вечером субботы пресс-служба Министерства обороны Турции сообщила, что самолёты греческих Военно-воздушных сил произвели попытку перехвата турецких истребителей в ходе заранее согласованной военно-учебной миссии НАТО NEXUS ACE.

Из пресс-релиза следует, что самолёты Турции соразмерный ответ на действий греческих ВВС, ввиду чего мероприятие Североатлантического альянса было успешно завершено без критических происшествий в месте её проведения. Также в Анкаре отметили, что милитаристская деятельность Афин в отношении Турции вызывает беспокойство у руководства турецкого государства.