Bloomberg: большие потребности Киева в оружии вскрыли уязвимость США
2022-12-17 17:57
Издание Bloomberg утверждает, что требование властей Украины к Западу поставить Киеву новые вооружения показали неспособность Вашингтона поддерживать баланс собственных оружейных запасов.
17 декабря американская газета Bloomberg опубликовала материал, авторы которого утверждают, что потребность вооружённых сил Украины в нескончаемых поставках оружия от Соединённых Штатов обнажили ключевую слабость Пентагона, который стремительно истощает собственные запасы вооружений.
Аналитики Bloomberg сходятся во мнении, что в случае начала полномасштабной войны США с Китаем или КНДР американские войска незамедлительно испытают дефицит наступательного потенциала из-за нехватки оружия и боеприпасов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей