Bloomberg: большие потребности Киева в оружии вскрыли уязвимость США

APS
2022-12-17 17:57

Издание Bloomberg утверждает, что требование властей Украины к Западу поставить Киеву новые вооружения показали неспособность Вашингтона поддерживать баланс собственных оружейных запасов.

17 декабря американская газета Bloomberg опубликовала материал, авторы которого утверждают, что потребность вооружённых сил Украины в нескончаемых поставках оружия от Соединённых Штатов обнажили ключевую слабость Пентагона, который стремительно истощает собственные запасы вооружений.

Аналитики Bloomberg сходятся во мнении, что в случае начала полномасштабной войны США с Китаем или КНДР американские войска незамедлительно испытают дефицит наступательного потенциала из-за нехватки оружия и боеприпасов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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